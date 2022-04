El dos veces campeón mundial invicto David “El Bandera Roja” Benavídez y el ex campeón mundial David Lemieux anticiparon su enfrentamiento de 12 asaltos por el título vacante interino súper mediano del CMB durante una conferencia de prensa virtual el martes que dio inicio a la preparación para su choque del 21 de mayo. en Showtime desde Gila River Arena en Glendale, Arizona.

David Benavidez: “Veo fallas en el juego de David y estoy seguro de que él ve fallas en mí. Sé que él quiere detenerme y yo quiero detenerlo a él”.

David Lemieux: “Los estilos hacen las peleas. Tengo el estilo para lastimar a Benavídez y estoy entrenando duro para vencer a este tipo”.

DAVID BENAVIDEZ

“Estoy muy emocionado de entrar en esta pelea contra Lemieux, porque es un tipo al que he observado durante mucho tiempo y me gusta su estilo. Ambos tenemos estilos similares porque vamos por el nocaut. Eso me emociona mucho y me motiva mucho.

“También estamos luchando por el título interino y eso hace que el escenario sea mucho más grande. He estado entrenando duro en el campamento durante unos tres meses preparándome para esta pelea. Estoy listo para volver a casa y ganar ese título.

“Si ganas el título interino, eso significa que la próxima pelea tiene que ser por el título. No creo que deba haber ninguna diferencia en este caso. Si Canelo Álvarez quiere pelear en el peso semipesado, entonces tendrá que desocupar. Que es justo.

“Entreno extremadamente duro para asegurarme de obtener el nocaut. Siento que estoy en mi mejor momento ahora mismo. Tengo muchas habilidades, poder y gran experiencia. Sé que no será fácil, pero lo he hecho todo bien en el gimnasio.

“Veo fallas en el juego de David y estoy seguro de que él ve fallas en mí. Sé que quiere detenerme y yo quiero detenerlo. Esta va a ser una gran pelea para los aficionados. Esta podría ser la Pelea del Año por lo que está en juego y por el tipo de peleadores que somos. Somos dos toros entrando ahí a ver quién tiene más corazón.

“Solo quiero que todos vean que soy el mejor en esta categoría de peso. Solo estoy mirando la pelea frente a mí. Tengo que ganar esta pelea antes de poder ganar cualquier otra cosa. Pero siento que todos saben cuál es mi posición en esta división. He estado llamando a los mejores y respeto a Lemieux por dar un paso al frente para tomar esta pelea.

“Quería volver a pelear en Arizona porque tuvimos un gran evento en noviembre. Esta es mi primera pelea por el título en casa y es un sueño hecho realidad para mí. Todo ha encajado en su lugar para mí. He tenido un campamento increíble y me estoy preparando para un gran oponente. Esto tiene todos los ingredientes para una gran pelea. La energía es correcta. Esta es una de las peleas más grandes de mi vida y así de en serio me la estoy tomando.

“Hemos estado en el campamento durante mucho tiempo y nos hemos estado alimentando de la energía de los demás. He estado trabajando y acumulando millas. Ver a José Valenzuela y Diego Pacheco tener grandes victorias me da aún más energía. Todos somos como hermanos y todos nos empujamos.

“El objetivo principal para mí es convertirme en campeón unificado de 168 libras. No se trata solo de mí. Tengo muchos fans que me apoyan y lo hago por ellos. Me han apoyado mucho, así que quiero que sepan que he puesto el 110% en el campo de entrenamiento cada vez que vienen a una pelea.

“Siento que merezco las peleas más grandes. He pagado mis cuotas y he estado aquí por mucho tiempo. Pero tengo mucho combustible en el gimnasio únicamente por lo grande que es esta pelea. Creo que los otros mejores están cometiendo un error al no darme la pelea ahora, porque cuanto más estoy en el ring, más aprendo. Se dará la vuelta y los morderá cuando sea el momento de entrar al ring conmigo. Todo va a estar por las nubes”.

DAVID LEMIEUX

“Espero una gran pelea. David Benavídez es un peleador muy duro. Lo hemos estado observando durante un tiempo. Siempre es muy emocionante. Su estilo de lucha, viene a luchar, no hay que jugar con él. Ese es mi estilo también. Entran dos toros y que el mejor gane este título. Queremos ese cinturón del WBC alrededor de mis desechos y planeo tenerlo la noche de la pelea.

“Sé que es una pelea difícil. Estoy entrenando muy duro y haciendo todo lo que tengo que hacer dentro del gimnasio. No quiero perder esta oportunidad. Sé que Benavídez es un gran luchador. Voy a trabajar muy duro y traeré lo mejor que David Lemieux pueda traer. Me voy con el título del CMB en la noche de la pelea.

“Creo que mi poder se traducirá en 168 libras. He estado trabajando mucho para integrarme a la división de las 168 libras y creo que mi poder estará en su apogeo la noche de la pelea. Benavídez es un tipo grande. Lo sabemos. Pero nos estamos preparando y tenemos los sparring adecuados. Voy a entrar allí y ser muy fuerte. Hace mucho que no tengo un rival como Benavídez, pero estoy ilusionado. Estoy muy entusiasmado con esta pelea. Sé lo que hará una victoria por mi carrera y no fallaré mi oportunidad.

“No estoy mirando más allá de esta pelea. Solo estoy concentrado en Benavidez. Esta es una gran pelea por delante. Canelo elige muchas de sus peleas, pero hay reglas en el boxeo que debes respetar. El ganador del cinturón interino tiene que pelear contra el campeón, así que si sigue las reglas, las reglas son las reglas. Eso es todo.

“Definitivamente es una gran tarea frente a mí. Cuando me senté con mi equipo y surgió el nombre de Benavídez, sabíamos que era una pelea difícil. Es un luchador duro y un tipo grande, pero nos estamos preparando y preparándonos para él. Todo está en la preparación. Los estilos hacen las peleas. Tengo el estilo para lastimar a Benavídez y estoy entrenando duro para vencer a este tipo.

“Se puede hacer cualquier cosa, solo hay que salir y hacerlo. David Benavídez es un muy buen peleador pero todos son derrotables. Nadie es invencible. Eso es lo que tenemos que probar. No hay trampa en el boxeo. Entrenas duro para una pelea. No subestimes a tu oponente y pueden ocurrir sorpresas. Estoy planeando traer ese título de regreso a Montreal.

“Independientemente de tu edad, realmente es ahora o nunca en cada pelea en el ring de boxeo. No tienes muchas oportunidades de dejar una buena marca en el juego, por lo que cada pelea debe tomarse muy en serio, especialmente una pelea de esta magnitud. Hay mucho en juego para mí. Sé que soy el desvalido, pero no me importa. Solo voy allí para pelear, no sea el favorito o no. He sido el perdedor en el pasado y he ganado las peleas. Realmente no me molesta.

“Las ocho libras hacen una gran diferencia. 160 libras fue muy difícil de hacer, especialmente hacia el final. Me siento muy bien entrenando en 168. Me siento muy cómodo haciendo ese peso. Estoy entrenando muy duro, desarrollando fuerza y ​​músculo y sin preocuparme por perder peso. Me siento muy bien.

“Siento que me han subestimado durante mi carrera. Pero la única forma de volver es con una fuerte victoria contra un oponente de nivel élite. Eso es lo que planeo hacer el 21 de mayo”.