Conferencia de prensa final de Shakur-Yoshino en Newark, New Jersey El invicto ex campeón mundial de dos pesos Shakur Stevenson (19-0, 9 KO) se enfrentará al golpeador japonés Shuichiro Yoshino (16-0, 12 KO) en una eliminatoria por el título de peso ligero del WBC a 12 asaltos en ESPN este sábado en el Prudential Center en Newark. , New Jersey. En la conferencia de prensa del jueves, esto fue lo que dijeron los luchadores. Shakur Stevenson: "Él camina por aquí con una sonrisa, y no puedo esperar para borrar esa sonrisa de su rostro. Este tipo ha estado corriendo por aquí diciendo que no tengo ningún poder. Ha estado diciendo que me va a empujar mentalmente. Veamos si está listo para ir a aguas profundas conmigo. Voy a ahogarlo. Vas a ver todo lo que hay en el arsenal. Voy a salir y boxearlo. Voy a golpearlo. Va a dejar ese ring sabiendo que soy el mejor peleador con el que ha estado en el ring". Shuichiro Yoshino: "Estoy realmente emocionado por la pelea. Estoy muy emocionado. Estoy emocionado de pelear por el título del WBC. Esta oportunidad realmente la voy aprovechar el sábado". Venezolano Córdova sorprende al excampeón "Tito" Acosta Conferencia de Prensa Final de BAM-Gonzalez/MJ-Tapales en San Antonio, Texas

