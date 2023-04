Conferencia de Prensa Final de BAM-Gonzalez/MJ-Tapales en San Antonio, Texas Los boxeadores que encabezaron la doble cartelera del título mundial DAZN del sábado en el Boeing Center en Tech Port en San Antonio, Texas, se enfrentaron el jueves en la conferencia de prensa final. En el evento principal, Jesse BAM Rodríguez aspira a convertirse en campeón mundial de dos pesos cuando se enfrente a Cristian González por el título vacante de peso mosca de la OMB. Jesse Rodriguez : “Quiero salir y mostrarles a todos que sigo siendo ‘Bam’ Rodriguez. Después de mi última actuación, la gente me descartó, así que estoy listo para hacer lo que hago y soy una persona diferente en ese ring. Todos los cinturones, todos los campeones de 112 libras, eso es lo que quiero. Hagamos estas peleas, demos a los fanáticos lo que quieren, así que demos un paso al frente y hagamos que suceda”. Cristian Gonzalez: “Me he ganado esta oportunidad y estoy listo para darlo todo en el ring para ganar esta corona el sábado por la noche. Lo hemos estudiado, entendemos sus cualidades, hemos trabajado duro en el campamento y como mexicano debo dar todo para tratar de ser campeón mundial el sábado por la noche”. * * * Además, el campeón de peso súper gallo de la AMB/FIB, Murodjon Akhmadaliev, defiende contra Marlon Tapales. Murodjon Akhmadaliev: “Undisputed es un sueño mío que siempre ha estado ahí, pero ahora mismo, estoy completamente concentrado en esta pelea. Quiero mostrar una gran pelea con un gran oponente”. Marlon Tapales: “Hemos trabajado muy duro para esta pelea y estamos listos. Es un buen boxeador, tiene mucho talento, pero nos hemos preparado bien con buenos combates”. Conferencia de prensa final de Shakur-Yoshino en Newark, New Jersey Conferencia de Prensa Final de Fundora-Mendoza Like this: Like Loading...

