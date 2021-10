Conferencia de prensa final de Fury-Wilder FacebookGorjeoReddit Juntos en persona por primera vez desde que anunciaron originalmente el enfrentamiento de la trilogía en junio, Fury y Wilder intercambiaron palabras durante la acalorada conferencia de prensa, repitiendo los numerosos giros y vueltas dramáticos que han conformado su rivalidad, mientras prometían terminar su enemistad en el ring. en sábado. Tyson Fury: “Wilder es una persona débil mentalmente y voy a noquearlo el sábado por la noche. Lo borré en la revancha y veo mucho más de lo mismo en la tercera pelea “. Deontay Wilder: “No tengo nada que demostrar. Estoy en un gran lugar y en un gran estado de ánimo. Tengo mucha gente estupenda a mi alrededor. Esta pelea se trata de redención, represalia y retribución “. TYSON FURY “Solo he estado entrenando y tomándome las cosas día a día. Todo lo que podemos hacer es vivir un día a la vez. Cada día que nos despertamos es un día bendecido. “Todas estas peleas son exactamente iguales para mí. Un tipo está tratando de arrancarme la cabeza. No importa quién sea, a mí no me importan. Es el road show de Tyson Fury y ha continuado durante 13 años. “Wilder es una persona débil mentalmente y voy a noquearlo el sábado por la noche. Lo borré en la revancha y veo mucho más de lo mismo en la tercera pelea. “Soy el último hombre que se interpone entre Deontay, Anthony Joshua y yo. Soy el último invicto. Soy el dos veces campeón de peso pesado y nunca he perdido una pelea. Eso es historia. “Sugarhill y yo nos remontamos a 2010 en Detroit. Tenemos un gran vínculo. Para tener una relación exitosa, debes tener una buena comunicación. Tenemos eso. Simplemente gelificamos juntos. “No es fácil para mí elegir un entrenador porque soy franco y hago cosas extravagantes. Tengo que tener a alguien en la misma longitud de onda para que coincida con eso y definitivamente encontré una coincidencia con Sugarhill. “Dice que quiere hacerme cosas malas y que tiene toda esta ira y agresión. Los que sostienen las brasas con agresión son los que se queman. Sabe que ha perdido dos veces y que va a perder la tercera. “Está en negación y está siendo noqueado. Su legado está en pedazos. Lo noqueé y ahora lo voy a retirar ”. DEONTAY WILDER “No tengo nada que demostrar. Estoy en un gran lugar y en un gran estado de ánimo. Tengo mucha gente estupenda a mi alrededor. Esta lucha se trata de redención, represalia y retribución. “Hemos ido desde el primer día desde la última pelea. No ha habido ninguna parada. Los retrasos nos han beneficiado. Una cosa sobre este campamento es que he tenido a todos mis hermanos a mi alrededor que han estado conmigo desde el principio. “Mucha gente pensó que estaba deprimido, pero no sería justo para las personas que me rodean sentirse así. Mi dedicación se ha centrado todos los días. “El sobreentrenamiento es algo real y hemos podido tomar pequeños descansos en ciertos momentos antes de volver a hacerlo. Todo ha ido bien y se ha agotado el tiempo a la perfección. “El sábado por la noche será una pelea diferente. Es raro que obtengamos trilogías como esta y realmente creo que esta va a pasar a la historia. “Solo me ha hecho mejor como hombre y como peleador ver ciertas cosas que sucedieron en la segunda pelea. Me ha dado más hambre que antes. Necesitaba todo lo que pasó en esa pelea. Realmente fue una bendición disfrazada. “No tengo nada que perder y mucho que ganar. Tu legado solo muere cuando muere el deseo por el deporte. Estoy bien vivo ahora mismo. “Mi energía es como mi mente, es muy violenta. Estoy listo para comenzar el 9 de octubre. Me dediqué y dediqué mi tiempo y mi cuerpo, mi equipo y yo, a reinventarme. Estoy listo para volver a presentarme al mundo. “Prepárate para la guerra. Esta será una pelea increíble el sábado por la noche. Estoy usando mi atuendo rojo porque lo quiero de vuelta en sangre. Estoy deseando que llegue.” SUGARHILL STEWARD, entrenador de Fury “Entrenar a Tyson Fury solo ha consistido en mejorarlo. Ya era un boxeador excepcional antes de que comenzara a entrenarlo. Afinamos esas habilidades y entendimos algunas cosas que él no vio. Lo más importante es estar listo. Cuando está listo, es imparable. “Tyson Fury es muy consciente de las habilidades de Deontay. Solo nos estamos concentrando en ser agudos y estar enfocados. Siempre hay más que aprender en el boxeo y Tyson está aprendiendo y divirtiéndose con eso. “Es emocionante estar aquí. Creo en lo que ha estado trabajando el campamento de Wilder. He mirado los clips. Me motiva seguir trabajando con Tyson. No esperamos nada menos que un nocaut ”. MALIK SCOTT, entrenador de Wilder “Soy un estudiante del juego. Deontay, en mi opinión, gobernó la división de peso pesado usando solo una o dos armas. Al estar entrenando con él, solía decir siempre que muchas de sus habilidades no estaban siendo utilizadas. Se contentó con noquear a la gente con un arma. “Entré en la caja de herramientas de Deontay y saqué todo lo que hizo bien. Quería asegurarme de que lo perforamos una y otra vez. No le enseñé nada nuevo. Deontay Wilder puede hacerlo todo, solo le saqué algunas de esas cosas. “Cuando se trata de trabajar en los fundamentos de Deontay, él tiene buenos fundamentos, simplemente no siempre los usó. Solo le estoy recordando las herramientas que no estaba usando “. Tank Davis regresa el 5 de diciembre ante Romero en Los Ángeles Declaraciones de la conferencia de prensa virtual de Munguia-Rosado

