Declaraciones de la conferencia de prensa virtual de Munguia-Rosado Los pesos medianos Jaime Munguia (37-0, 30 KOs) y el “Rey” Gabriel Rosado (26-13-1, 15 KOs) ofrecieron una conferencia de prensa virtual el miércoles en anticipación de su enfrentamiento del 13 de noviembre en DAZN en el Honda Center en Anaheim, California. Jaime Munguia: “Sí, gané un título mundial a los 24. Pero también, todos estos años he ganado mucha experiencia. Siento que mi boxeo ha mejorado y estamos listos para desafíos más grandes. Después de Rosado, se ha hablado mucho de una pelea con DOMANCHENKO, Jacobs y Golovkin… esta será una noche divertida, una noche llena de golpes. Será una guerra. Todos saben que México vs. Puerto Rico siempre son grandes peleas ”. Gabe Rosado: “Estoy emocionado, pero no voy a renunciar al plan de juego, obviamente. Quiero hacer un poco de todo. Voy a golpear, me voy a mover, voy a boxear y voy a ganar. No solo voy a ganar en las tarjetas de puntuación; Quiero conseguir un nocaut. Quiero mantener ese impulso porque creo que es importante. Este es el tipo de peleas en las que tiene que estar a la altura de las expectativas de los fanáticos. Así que tienes que estar al cien por cien, y tienes que estar dispuesto a estar todo adentro, en el ring. Pasará a los libros de historia. Esta es una de las peleas de las que hablarán en 20 o 30 años a partir de ahora “. Conferencia de prensa final de Fury-Wilder FacebookGorjeoReddit López-Kambosos estará en DAZN

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.