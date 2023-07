Conferencia de prensa de Fulton-Inoue en Yokohama, Japón Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda Una conferencia de prensa de la próxima pelea por el título de las 122 libras del WBC y la OMB entre Stephen Fulton y Naoya Inoue tuvo lugar el sábado en Yokohama, Japón, y ocurrió una controversia sobre el vendaje de manos causada por el elocuente entrenador de Fulton, Wahid Raheem. Habló mucho, pero la gente allí no podía entender completamente lo que quería decir. Cuando se le preguntó, Raheem afirmó que el vendaje de manos de Inoue debería hacerse correctamente con una supervisión justa. Naoya respondió con frialdad: “He peleado veinticuatro veces, todas limpias y honestas. Parecen demasiado nerviosos y sensibles, y no necesitan preocuparse por la equidad de esta pelea”. Hideyuki Ohashi, ex campeón mundial y manager/promotor de Inoue” parecía frustrado por su comentario y dijo: “Naoya participó en diecinueve peleas por el título mundial y definitivamente no hubo problemas”. El campeón defensor Fulton dijo con confianza: “Me gustaría pelear inteligentemente y disfrutar pelear. No aceptaré nada más que mi victoria. El retador Inoue dijo: “Esta vez soy el retador, lo que me motivó mucho. Creo que Fulton es el mejor y más fuerte en la categoría de peso supergallo. Si le gano, podré demostrar que soy el mejor. Eso espero.” “Monster” Inoue recibió un prestigioso súper cinturón de la OMB por su unificación anterior de los cinturones de peso gallo de los cuatro organismos por parte del presidente de la OMB, Paco Valcárcel. El campeón de peso pluma de la OMB, Robeisy Ramírez, dijo: “No tengo mucha información sobre el retador Shimizu, pero creo que es uno de esos peleadores japoneses que luchan con el corazón. Me he preparado bien para eso”. Shimizu, de 37 años, dijo: “Para mí, esta es una pelea tan importante como boxeé en los Juegos Olímpicos de Londres (contra Luke Campbell). Sé que Ramírez es muy rápido y habilidoso, pero me gustaría utilizar mi estilo y dar lo mejor de mí”. Este espectáculo de lujo será presentado por Ohashi Promotions. Amilcar Vidal Jr regresa con triunfo en gran noche de boxeo en Uruguay Like this: Like Loading...

