Amilcar Vidal Jr regresa con triunfo en gran noche de boxeo en Uruguay La presión estaba sobre Amilcar Vidal Jr de Uruguay cuando regresó a su casa en Montevideo luego de una devastadora derrota por nocaut ante Elijah García en marzo. Anoche, el favorito local se enfrentó al venezolano Domicio Rondón por el título sudamericano vacante de peso mediano en diez asaltos. Al dirigirse a la pelea, el promotor Sampson Lewkowicz dejó bastante claro que Vidal Jr estaba bajo una gran presión para actuar después de la derrota. "Tiene que obtener la victoria mañana por la noche", dijo Lewkowicz antes de la pelea. "Si no puede vencer a Rondón, entonces tendremos que dejar de trabajar juntos, no podrá lograrlo si no puede ganar esta pelea. Sin embargo, si puede ganar y verse bien? Lo llevaremos de regreso a América, todavía sueño con traer a mi país su primer campeón mundial masculino". Vidal Jr comenzó el evento principal de manera relativamente tentativa, pero nunca pareció tener problemas reales en los primeros rounds. La leve vacilación podría perdonarse debido a que viene de una derrota donde perdió su título latino del WBC en Estados Unidos. De cara a la pelea, la clase entre la pareja parecía bastante evidente a pesar de un toque de renuencia del uruguayo. A medida que pasaban los rounds, Vidal Jr comenzó a conectar su jab de izquierda de largo alcance y su volado de derecha con más velocidad y con mayor frecuencia. Era solo cuestión de tiempo antes de que Vidal Jr recuperara la confianza, ya que comenzó a intimidar y dañar a Rondón en los asaltos 6 y 7. El minuto final del asalto 7 vio a Vidal Jr realmente ponerse a trabajar, golpeando la cabeza y el cuerpo a voluntad. En cuanto Vidal Jr pisó el acelerador, Rondón no pareció demasiado interesado en seguir en la capital uruguaya. El venezolano no se levantaba de su banquillo entre los rounds 7 y 8 para deleite de Vidal Jr y su público de apoyo. El larguirucho peso mediano miró al cielo después de la victoria en lo que pareció ser un gran suspiro de alivio para el único aspirante al título mundial.

