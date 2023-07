Kambosos: Gane esta pelea ampliamente El ex rey indiscutible de peso ligero George Kambosos Jr. y Maxi Hughes hablaron sobre su enfrentamiento el sábado por la noche en Shawnee, Oklahoma. George Kambosos: “Ganamos la pelea por muchos asaltos. Eso no es un descrédito para Maxi Hughes. Tuvo un par de buenos rounds. Pero un par de buenos rounds no te hacen ganar la pelea. Ganamos la mayoría de los rounds. Esa es la razón por la que lo elegimos. Fue una dura prueba. Muchos muchachos que vienen de pérdidas no querrían tomar una prueba como él. Este fue un desafío difícil. Necesito ponerme más valiente. Se movía mucho y no participaba mucho, pero esa es su forma de pelear. Sabíamos que iba a ser un desafío difícil, pero los estilos hacen las peleas. Tengo que ser más valiente con estos muchachos”. Maxi Hughes: “Estoy absolutamente devastado. Nadie pensó que yo debía estar a la altura de George. Esta noche vine y demostré que deberían haberme levantado la mano. No quiero tomar el momento de George. Usé mi juego de pies. Le hice perder y pagar. Aterricé los golpes más limpios. No quiero sonar como un mal perdedor, lo veré y lo evaluaré, pero ahora todos aquí saben quién es Maxi Hughes”. Amilcar Vidal Jr regresa con triunfo en gran noche de boxeo en Uruguay Resultados desde Santa Ynez, California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.