Resultados desde Santa Ynez, California El peso súper welter #2 del CMB, Serhii “El Flaco” Bohachuk (23-1, 23 KOs) demolió al ex retador al título mundial Patrick Allotey (42-5, 32 KOs) en el primer asalto el sábado por la noche en el Chumash Casino Resort en Santa Ynez, California. Un derechazo de Bohachuk derribó a Allotey de cara primero. Apenas pareció superar la cuenta, pero el árbitro Jack Reiss lo detuvo. Bohachuk retuvo su título WBC Continental Americas. El invicto peso pluma Omar Trinidad (13-0-1, 10 KOs) superó a Roberto ‘The Ram’ Meza (15-4-1, 8 KOs) en seis asaltos. Meza cayó en las rondas tres y cinco y la esquina de Meza tiró la toalla en la sexta ronda. En un choque de pesos semipesados ​​invictos, Umar Dzambekov (6-0, 4 KO) superó a Kwame Ritter (10-1, 8 KO) en ocho asaltos 79-73, 79-73, 78-74. El invicto superligero Caín Sandoval (10-0, 10 KOs) detuvo a José Marruffo (14-12-2, 2 KOs) en la sexta ronda. Sandoval derribó a Marruffo en el segundo asalto y fue detenido por el árbitro en el sexto. Kambosos: Gane esta pelea ampliamente Kambosos vence a Hughes de forma cerrada en Oklahoma Like this: Like Loading...

