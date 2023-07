Crawford: Estoy en el boxeo para ganar Por Miguel Maravilla Terence “Bud” Crawford (39-0, 30 KO’s) de Omaha, Nebraska, campeón mundial de peso welter de la OMB, ha tardado mucho en enfrentarse, ya que está listo para enfrentarse al campeón mundial de peso welter del CMB, la AMB y la FIB Errol “The Truth” Spence (28-0, 22 KO’s) de Dallas, Texas. En un enfrentamiento para determinar el mejor peso welter del mundo y el campeón indiscutible, Crawford se enfrenta a Spence el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas en vivo por Showtime Pay per view. “Esta pelea está ocurriendo en el momento adecuado. Los dos somos boxeadores. Todos los cinturones están en juego, así que aún hay más por lo que luchar. Qué mejor manera de tener esta pelea que tenerla por el título indiscutible de peso welter”, dijo Terence Crawford. Después de años de esperar su enfrentamiento anticipado deseado, Crawford finalmente tiene la oportunidad de enfrentarse a Spence, “el gran pez”. Un enfrentamiento de peso welter que recuerda las grandes peleas pasadas como Leonard Hearns, De La Hoya Trinidad, y ahora será Spence vs. Crawford para determinar el mejor peso welter de esta era. “La división de peso welter ha tenido muchas peleas excelentes en el pasado y esta será otra el próximo sábado. También hay un futuro brillante para la división con una gran cantidad de grandes talentos en camino. Todavía es un semillero para el deporte”, “Esta es una de las mejores peleas que se han hecho en este siglo, con ambos muchachos invictos y con todo lo que logró Terence. Significa mucho y espero muchos fuegos artificiales”, dijo el entrenador de Crawford, Brian “BoMac” McIntyre, sobre el enfrentamiento. Luego de un devastador paro en el sexto asalto, Crawford durmió a David Avanesyan en su pelea de regreso a casa en Omaha para cerrar 2022. Antes de esa pelea, Crawford había anotado un paro sobre el ex campeón mundial Shawn Porter y se convirtió en el primer y único peleador en detenerlo. “Estoy listo para volver al ring y ocuparme de los negocios. Finalmente ha llegado el momento”, afirmó Crawford. En una búsqueda para convertirse en el campeón indiscutible de peso welter, Crawford hizo todo lo posible para pelear con Spence. Luego de su victoria sobre Shawn Porter en noviembre pasado, Crawford se dirigió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa posterior a la pelea y dijo que básicamente dejaría a su promotor Bob Arum/Top Rank desde hace mucho tiempo para buscar una pelea con Spence. “Estoy feliz de tener la oportunidad de tener la pelea que siempre quise”, dijo Crawford. Crawford peleó bajo BLK Prime en su última pelea y ahora tiene un contrato de dos peleas con PBC preparando el escenario para el enfrentamiento con Spence. Con la pelea materializándose y las giras de conferencias de prensa terminadas, es inevitable que Crawford finalmente haya obtenido la pelea que quería. “Solo estoy aquí para ganar la pelea. No pienso en un nocaut, solo pienso en conseguir la victoria y eso es lo que voy a hacer”, dijo Crawford. Al finalizar un campamento de ocho semanas con su entrenador Brian “BoMac” McIntyre, Crawford tuvo un sólido campamento de entrenamiento lejos de su hogar y su familia en la gran altitud de Colorado Springs, Colorado, y reanudó las fases finales en Las Vegas en preparación para Spence. “Estamos aquí en Las Vegas temprano para acostumbrarnos a la atmósfera y al calor. Ven a la noche de la pelea, estaremos 110% preparados. Nos estamos adaptando bien”, Crawford sobre su preparación. “Debes estar marcado cuando te enfrentas a un boxeador como Errol Spence Jr., con un entrenador como Derrick James. Queremos mantener el resultado en nuestras manos realizando una actuación dominante”, dijo el entrenador Brian “BoMac” McIntyre. Para su oponente, el campeón unificado Spence anotó un nocaut técnico en el décimo asalto sobre Yordanis Ugas el año pasado en su ciudad natal en el estadio AT&T en Arlington, Texas, capturando la corona de la AMB y sumando a la colección para convertirse en el campeón unificado de peso welter. “Él piensa que me va a arrasar y romperme, pero me va a mostrar. Toda esa charla es combustible para el fuego que ya está ardiendo. Tendrá que demostrar todo lo que dice en la noche de la pelea”, dijo Crawford. De pie en la parte superior de la clasificación libra por libra, Crawford busca permanecer en el número uno. Una victoria sobre Spence solidifica su estatus como el mejor peleador libra por libra del mundo. Buscando convertirse en el primer peso welter indiscutible desde Zab Judah en 2005, Crawford quiere demostrar por qué es el mejor en el boxeo. “Esta pelea significa todo. Esto pone la guinda de mi carrera. He estado esperando este momento durante mucho tiempo, y no puedo esperar para hacerlo. dijo Crawford. “Creo que podría vencer a cualquiera en cualquier deporte. Esa es mi naturaleza. Juego para ganar”. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla López-González por título FIB el 15 de septiembre en Texas Conferencia de prensa de Fulton-Inoue en Yokohama, Japón Like this: Like Loading...

