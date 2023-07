López-González por título FIB el 15 de septiembre en Texas Top Rank ha anunciado que el campeón de peso pluma de la FIB, Luis Alberto “El Venado” López (28-2, 16 KOs) defenderá su título mundial de la FIB contra el ex dos veces retador al título mundial Joet González (26-3, 15 KOs) el fin de semana del Día de la Independencia de México, el viernes 15 de septiembre, en el American Bank Center en Corpus Christi, Texas. En la co-estelar de peso mediano junior de 10 asaltos, el prospecto Xander Zayas (16-0, 10 KOs) se enfrenta a Roberto Valenzuela Jr. (21-4, 20 KOs). López-González y Zayas-Valenzuela se transmitirán en vivo por ESPN. La cartelera secundaria transmitida por ESPN+ incluye un enfrentamiento de todo México, un atleta olímpico de EE. UU. y el regreso de tres de los principales contendientes de Top Rank. Los destacados mexicanos Omar Aguilar (25-1, 24 KOs) y Julio Luna (20-1-2, 11 KOs) chocarán en una batalla de peso welter a ocho asaltos. La contendiente de peso ligero Jamaine Ortiz (16-1-1, 8 KOs) regresa en una pelea de 10 asaltos. El medallista de oro olímpico brasileño y ex retador al título en dos ocasiones Robson Conceicao (17-2, 8 KOs) verá acción en una inclinación de peso ligero junior de ocho asaltos. El ex retador al título mundial Rubén Villa (20-1, 7 KOs) regresa en un choque de peso pluma a ocho asaltos contra el colombiano Brandon Valdés (15-3, 7 KOs). El atleta olímpico de EE. UU. Tiger Johnson (9-0, 5 KO) hace su tercera aparición en 2023 en una pelea de peso welter junior de ocho asaltos contra un oponente por nombrar. Tráiler en HBO del "Golden Boy" Crawford: Estoy en el boxeo para ganar Like this: Like Loading...

