Chisora-Pulev el 9 de julio en Alemania Los pesos pesados ​​Derek Chisora ​​(32-12, 23 KOs) y Kubrat Pulev (29-2, 14 KOs) se enfrentarán por segunda vez en el O2 de Londres el 9 de julio en el Barclaycard Arena de Hamburgo, Alemania, en vivo en todo el mundo por DAZN ( excepto Australia, Nueva Zelanda y Francia). Hace seis años, Pulev venció a Chisora ​​por decisión dividida en doce asaltos en una eliminatoria por el título mundial de la FIB. "Estoy encantado de terminar esta pelea", dijo el presidente de Matchroom Sport, Eddie Hearn. "Inicialmente, trabajamos en algunos otros oponentes para Derek, pero esta pelea surgió de la nada hace unos días y ¡me encanta! Creo que el eslogan, 'Total Carnage', es absolutamente perfecto para esta pelea, en términos de preparación y en términos de la pelea en sí. Espere lo inesperado, pero espere un suspenso en The O2 el 9 de julio. Ambos hombres han sido fijos en la división mundial de peso pesado durante mucho tiempo y es todo o nada en The O2 para ambos, ya que la derrota podría llevar al final del camino. Los fanáticos pueden esperar una gran cartelera y un evento principal brillante para otro evento brillante en vivo en DAZN".

