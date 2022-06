Inoue KOs Donaire y unifica títulos WBC, AMB y FIB en Japón Por Joe Koizumi El invicto “Monster” Naoya Inoue (23-0, 20 KOs), 118, unificó los cinturones de peso gallo del WBC, WBA y IBF al aniquilar a Nonito “Filipino Flash” Donaire (42-7, 28 KOs), 117.75, a las 1:24 de la segunda ronda el martes en Saitama, Japón. Naoya derribó rápidamente a Nonito con un sólido contraataque de derecha en los últimos segundos de la sesión de apertura con el filipino escapando por poco. En la segunda ronda, Monster aceleró su ataque y finalmente derribó a Filipino Flash con un gancho de izquierda vicioso luego de una ráfaga de golpes fuertes y precisos en la cara. El vencedor dijo con júbilo: “Tenía la intención de ser unilateralmente victorioso de esta manera. Lo hice.” Desea firmemente unificar los cuatro cinturones con el gobernante de la OMB, Paul Butler, dentro de este año y luego pasar a la categoría de las 122 libras. Chisora-Pulev el 9 de julio en Alemania Like this: Like Loading...

