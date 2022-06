Round 12 con Mauricio Sulaimán : Mi viaje a Australia Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC Una vez más el boxeo cumplió un sueño que tenía desde niño: visitar Australia. La influencia que tuvo en mi infancia y adolescencia el grupo de rock, uno de los más grandes de la historia, AC/DC, fue enorme. Mis hermanos Pepe, Héctor y Fernando alentaron mi pasión por la música, y fue esta banda la que me cautivó, desde la primera vez que escuché una canción de este grupo australiano, y ahí se encendió ese sueño de visitar algún día este hermoso país. ¡Qué grata sorpresa conocer esta cultura! Donde la gente es amable y respetuosa, con un gran amor por los deportes, principalmente el rugby, el fútbol australiano, el fútbol americano similar y, por supuesto, el boxeo. El ídolo local George Kambosos se enfrentó al estadounidense Devin Haney en el Marvel Stadium, frente a 50 mil fanáticos, peleando por el campeonato mundial indiscutido de peso ligero, con los cuatro cinturones en juego. La rivalidad creció y los insultos escalaron dramáticamente, pero al final de la pelea, ambos boxeadores se fundieron en un abrazo de mutuo respeto y reconocimiento. En la noche, Haney fue superior y ganó por clara decisión unánime. El respeto que mostró el público fue ejemplar, y Haney fue aplaudido por los fanáticos que reconocieron con entusiasmo su victoria. Devin Haney es una maravillosa historia de éxito para nuestro CMB. Estaba en Las Vegas un día después de una gran pelea cuando el legendario agente de boxeo Don Majeski me llamó a la habitación y me presentó a un joven prospecto deslumbrante. Al abrir la puerta, entró un niño con una gran sonrisa, junto con su padre, Bill. Hablamos, me compartió su sueño de algún día ser campeón y de tener en sus brazos el cinturón verde y oro del WBC; ahí mismo, sin pensarlo, tomé un brazalete con el logo del CMB, edición única como no hay otro igual en el mundo, y se lo di. Devin era demasiado joven para debutar en los EE. UU., por lo que tuvo cuatro peleas en Tijuana. Luego, continuó, en la plataforma WBC, en la que ganó todos los campeonatos afiliados, lo que lo llevó a florecer, con la graduación de peleas por el título. Campeón juvenil, Campeón norteamericano (NABF), Campeón mundial internacional, Plata, Interino y WBC. Hoy, a los 23 años, la gloria de campeón indiscutido, sumando a su Verde y Oro los cinturones de la OMB, la FIB y la AMB, además de la distinción de Ring Magazine. Como en todos los viajes, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, viejos conocidos y también caras nuevas. Tuve una cena memorable con Jeff Fenech, el más grande de la historia de ese país. Allí estaba su entrenador Angelo Hyder, que estuvo cerca de mí durante toda mi estancia, junto a su inseparable Tony. Llamaron por teléfono a Dave Gleeson, cantante del grupo The Screaming Jets, para saludarlos. El ex campeón mundial Danny Green me visitó con su familia, solo para saludarme y presentarme a su hija e hijo; Ambos quieren boxear algún día. También saludé a Billy Dib, que quiere una oportunidad por el título; los hermanos Maloney, Timothy Bradley e incluso el locutor Michael Buffer. Bob Arum, a los noventa años, con su mujer Lovee, que estuvieron en primera fila desde el primer combate… ¡a las 9 de la mañana! Horario necesario para que el programa se vea por ESPN, en EE.UU., y ESPN Knockout, en toda Latinoamérica. Además, tuve charlas muy interesantes con el promotor Lou DiBella, el manager Peter Kahn y el abogado John Honewer. Australia es un país joven, con arquitectura moderna, muy buena cocina… ¡y hay grandes fiestas! El equipo del WBC estuvo conformado por Frank Hadley, Presidente de la OPBF, Patrick Cusick ABCO, Malcolm y Samantha Bulner, y nuestro embajador contra el bullying, un adolescente autista de 15 años Charlie Hall, quien da todo, día tras día buscando respeto, inclusión y, sobre todo, paz. El árbitro de la contienda fue el panameño Héctor Afu, quien hizo un trabajo impecable, imponiendo su autoridad desde el primer asalto. Afu se ha convertido, sin duda, en uno de los mejores del mundo. Es el Orgullo de América Latina. Sabías…? El primer campeón mundial negro de peso pesado fue Jack Johnson, el Gigante de Galveston, que ganó el campeonato mundial en Australia al noquear al entonces campeón Tommy Burns. Otra gran pelea que se llevó a cabo en Australia fue la tan esperada revancha entre Jeff Fenech y Azumah Nelson, quienes habían peleado un empate en Las Vegas. Una gran pelea, ya que la mayoría vio ganar al australiano, pero luego… el poderoso ghanés cerró la fiesta en el estadio de fútbol, ​​donde se dieron cita 40.000 aficionados, noqueando al ídolo local en siete asaltos. Anécdota de hoy Uno de los legendarios campeones australianos fue Johnny Famechon, quien estuvo involucrado en un accidente automovilístico. El vicepresidente del CMB envió un fax a mi papá explicándole la situación y pidió permiso para que le compráramos una silla motorizada para ayudarlo a moverse. La respuesta de Don José fue motivo de innumerables momentos de risa entre él y Frank, y los miembros de la Junta de Gobierno, ya que el fax de respuesta decía: “Estimado Frank: después de consultar con la Junta de Gobierno, me es grato informarle que le han otorgado por unanimidad una silla eléctrica, por favor proceda”. Un periodista escribió una historia, y dio la vuelta al mundo, diciendo que lo sentenciaban a la silla eléctrica. Agradezco sus comentarios en [email protected]

