El ex campeón de peso pesado de la AMB Lucas "Big Daddy" Browne (31-3, 27 KOs) tomó su carrera boxística en sus propias manos, o debería estar en su mano derecha, al destruir a Junior Fa en dos minutos en la cartelera de Kambosos-Haney. Un gran desvalido de 15:1 antes de la pelea, el australiano de 43 años sorprendió a su oponente con una derecha atronadora que lo dejó temblando en la lona. Fa superó la cuenta, pero otro derechazo puso fin a las cosas segundos después. "Sé que si pongo esa mano derecha sobre alguien, se van a dormir", dijo Browne. "En algún punto a lo largo de la línea, tal vez me puse un poco demasiado lindo, tratando de boxear más en lugar de bombardear a la gente. Al entrar en esta pelea, sabía que quería volver a hacer lo que mejor hago, poner a la gente a dormir. "El primer disparo le dio en lo alto de la sien ya un lado de la cabeza. Su equilibrio estaba absolutamente arruinado. No quería que la pelea continuara porque ahí es cuando se vuelve peligroso. Cuando lancé la segunda mano derecha, volvió la cabeza. Desafortunadamente, eso depende de él. Le deseo todo lo mejor en su carrera. Hablamos después de la pelea, le tengo todo el respeto del mundo. Le recordé que hace dos peleas me pasó lo mismo. Nunca estás realmente fuera de sí en el boxeo, siempre que tengas confianza en ti mismo y poder. "Aprecio la oportunidad que me dio Lou DiBella y desde la victoria ya he sido contactado por algunos de los promotores más grandes del mundo. Pero por ahora, voy a disfrutar de una o dos semanas con mi familia y, cuando sea el momento adecuado, veremos qué ofertas tenemos. Nunca he tenido miedo de viajar al extranjero, la mayoría de mis grandes peleas han ocurrido allí. Pero también fue agradable ganar una pelea tan grande frente a una multitud que me animaba". El gerente Matt Clark agregó: "Estoy absolutamente encantado por Lucas. No conocerás a un boxeador que esté más preparado para pasar tiempo con los fanáticos, tomar fotos, firmar autógrafos. Es un tipo genuinamente genial que golpea como patadas de mula. Ha sido descartado por tantas personas que quieren arrastrarlo hacia abajo, así que estoy absolutamente extasiado de que haya obtenido una gran victoria en una carta enorme. Recuerde, Fa recorrió la distancia con Joe Parker en su última salida y ni siquiera estuvo cerca de lastimarse. Lucas lo sacó de allí a la primera".

