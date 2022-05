Charlo-Sulecki por titulo mediano del WBC el 18 de junio en Houston El invicto campeón mundial de peso mediano del WBC, Jermall Charlo (32-0, 22 KOs) sube al ring para enfrentar al duro ex retador al título Maciej Sulecki (30-2, 11 KOs) el 18 de junio en vivo por Showtime desde el Toyota Center en Houston, Texas. Jermall Charlo: “Estoy emocionado de volver al ring frente a mi gente en Houston y dar un gran espectáculo peleando el fin de semana del diecinueve de junio una vez más. Estoy listo para manejar mi negocio y darles a todos lo que vengan a ver. Sulecki es un peleador duro que llegará con hambre. Pero estoy luchando por algo más grande y nadie me impedirá ofrecer una actuación especial el 18 de junio”. Maciej Sulecki: “He estado entrenando durante mucho tiempo para esta pelea y me siento fuerte y listo para subir al ring”, dijo Sulecki. “Charlo es un gran campeón y respeto lo que puede hacer, pero no creo que sea mejor que los mejores boxeadores a los que me he enfrentado antes. Creo que soy el luchador más fuerte mental y físicamente. No creo que sea un asesino. Ni siquiera ha sido capaz de detener a sus dos últimos oponentes. He peleado como el perdedor en la ciudad natal de mi oponente, así que no me preocupa pelear en Houston para nada. Tenemos una gran comunidad de fanáticos polacos en los EE. UU. y sé que estarán allí apoyándome el 18 de junio”. El comienzo de la transmisión de Showtime también verá al invicto contendiente principal de peso súper gallo Ra’eese Aleem (19-0, 12 KOs) enfrentarse a Mike Plania (26-1, 13 KOs) en el evento coestelar de 10 asaltos, más el Derrick James Frank Martin (15-0, 11 KOs), contendiente de peso ligero invicto y entrenado, lucha contra el poderoso golpe de Panamá Ricardo Núñez (23-3, 21 KOs) en la apertura de la transmisión de 10 asaltos. Anthony Peterson regresa el 28 de mayo en Washington DC Beterbiev-Smith confirmado para el 18 de junio

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.