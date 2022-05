Anthony Peterson regresa el 28 de mayo en Washington DC El ex retador al título mundial, Anthony Peterson (38-1-1, 24 KOs), hermano del dos veces campeón mundial Lamont Peterson, regresa el 28 de mayo en Washington DC en el Entertainment and Sports Arena. Peterson peleará en el peso superligero contra Saul Corral (23-18, 13 KOs), en su primera pelea de 8 asaltos en asociación con Team Freeway Boxing encabezado por la leyenda callejera, “Freeway” Rick Ross. “Estoy emocionado de volver al ring, ya que mi hermano, Lamont Peterson, ahora es mi entrenador de tiempo completo junto con Sean Johnson y James Baker, quienes fueron estrellas del boxeo amateur por derecho propio en el área”, dijo Peterson. “Tengo muchas ganas de hacer una gran explosión en 2022, lo estoy tomando una pelea a la vez en este momento, pero mis objetivos en el deporte son enormes. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron durante los tiempos turbulentos, sé que no ha sido fácil, pero estoy de regreso y listo para dar un espectáculo”. Charlo-Sulecki por titulo mediano del WBC el 18 de junio en Houston

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.