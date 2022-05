Beterbiev-Smith confirmado para el 18 de junio Tres cinturones y la supremacía del peso semipesado estarán en juego cuando el campeón mundial WBC/IBF Artur Beterbiev (17-0, 17 KOs) se enfrente al campeón WBO Joe Smith Jr. (28-3, 22 KOs) en un enfrentamiento de unificación muy esperado el 18 de junio. en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden. Beterbiev, el único campeón mundial de boxeo con una tasa de nocaut del 100 por ciento, espera ganar otra correa contra “Cinderella Man” Smith, un nativo de Long Island que creció a unas 70 millas del Madison Square Garden. Artur Beterbiev: “Espero con ansias el desafío que tengo por delante. Joe Smith Jr. es un campeón digno, pero vengo al Madison Square Garden para agregar otro título mundial a mi colección. Esta pelea me acercará un paso más a convertirme en campeón indiscutible”. Joe Smith Jr: “Estoy sumamente emocionado y concentrado en esta tarea que tengo por delante. Enfrentarse a Beterbiev es enorme. Será una pelea que los fanáticos recordarán para siempre, con dos de los golpes más grandes en el boxeo actual enfrentándose. Esta oportunidad es un sueño mío por cumplir. Pelear con tres títulos en juego es un paso más cerca de volverse indiscutible”. En la coestelar de peso pluma a 10 asaltos, el cubano dos veces medallista de oro olímpico, Robeisy “El Tren” Ramírez (9-1, 5 KOs) luchará contra el invicto Abraham “El Super” Nova (21-0, 15 KOs). Beterbiev-Smith y Ramirez-Nova se transmitirán en vivo por ESPN. La cartelera se transmitirá en vivo y exclusivamente en ESPN+ En peleas a seis asaltos, el peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington (3-0, 2 KOs) y el peso welter Jahi Tucker (7-0, 4 KOs) esperan extender sus récords invictos. El atleta olímpico estadounidense Troy Isley (5-0, 3 KOs), recién salido de su victoria por nocaut en la cartelera preliminar de Oscar Valdez-Shakur Stevenson, regresa en una pelea de peso mediano a seis asaltos. El peso pluma Kurt Walker (2-0, 1 KO) y el peso mediano junior Kieran Molloy (1-0, 1 KO) harán sus respectivos debuts en Estados Unidos. Jonathan “Bomba” González defenderá su titulo OMB el 24 de junio

