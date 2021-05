Canelo: solo estoy concentrado en ganar Canelo Alvarez (55-1-2, 37 KOs) tuvo a los medios para él solo el martes en el AT&T Stadium en Arlington, TX, el estadio donde enfrentará a Billy Joe Saunders (33-0, 14 KOs) por el WBC. Los títulos WBA Super y WBO el sábado por la noche en vivo en todo el mundo por DAZN y distribuidos por TV Azteca en México y América Latina. Saunders no se presentó en protesta por el tamaño del anillo. “¿Cree que me dará una lección de boxeo?” dijo Álvarez. “Ya veremos. No soy el mismo chico que era hace cinco o seis años. Tengo experiencia, soy un luchador más maduro. Para que pueda decir lo que quiera, el sábado por la noche, está en un nivel diferente de pelea. Espero no necesitar a los jueces en la noche. “Siempre hemos sido abiertos sobre lo que han sido los planes a corto y largo plazo. Quiero unificar la división de 168 libras, y Caleb Plant sería el siguiente en la fila para asegurar ese objetivo a corto plazo si tiene éxito contra Billy Joe Saunders. “El objetivo es ser indiscutible en 168 libras y luego ya veremos. Creo que podría quedarme en el peso súper mediano hasta el final de mi carrera. Creo que me quedan unos siete años hasta que me jubile, pero estoy escuchando a mi cuerpo y cuando me dice que deje de fumar, lo dejo. “Nada me frustra, solo estoy concentrado en ganar el sábado. Tiene que pelear conmigo el sábado, eso tiene que suceder, no es un problema. “No me importa nada; Solo voy a entrar y hacer mi trabajo. Saunders ha inventado otras excusas, ha tenido muchas excusas, pero yo simplemente voy a entrar y hacer lo que tengo que hacer “. “Nos hemos enfrentado a todos, zurdos, diestros, campeones, ex campeones, así que para nosotros esto no es nada nuevo”, agregó el entrenador Eddy Reynoso. Saunders dice que el problema del ring "está resuelto" Round 12 con Mauricio Sulaimán: Celebridades en el boxeo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.