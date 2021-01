Canelo nombrado Boxeador del Año de la AMB Saúl Álvarez ganó el premio al Mejor Boxeador del Año de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por su victoria sobre Callum Smith para confirmarse como el mejor boxeador libra por libra hoy. El boxeo tuvo un año de muchos contratiempos pero logró salir adelante. El final del año no pudo ser más perfecto, con la reaparición de Canelo el 19 de diciembre en una gran actuación ante el invicto campeón reinante. El mexicano había pasado por varios problemas contractuales que arrojaron algunas dudas sobre su regreso al ring, sin embargo, se quedó en el gimnasio hasta que se resolvieron. En cuanto se resolvió la situación, Canelo se dispuso a pelear por los cinturones de peso súper mediano ante Smith, el mejor de la división hasta ese momento, y lo derrotó por decisión unánime en el Alamodome de San Antonio, Texas. Álvarez, de 30 años, demostró estar estable en las 168 libras, dio una pelea agresiva, trabajó bien con el movimiento de su cintura y anuló cualquier posibilidad del nativo de Liverpool. Canelo es ahora el dueño de los títulos WBA y WBC. Solo pudo pelear una vez en 2020, pero fue la pelea más importante de fin de año. Ha anunciado que su plan para el 2021 es tener tres peleas y enfrentarse a los mejores de la división. El público quiere ver más a Canelo, quien ha demostrado ser el rostro del boxeo. La AMB lo felicita por ser el Boxeador del Año. Presentan Salón de la Fama del Boxeo de Florida Clase 2021 La FIB ordena López-Kambosos

