La FIB ordena López-Kambosos Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso ligero con sede en Sydney George Kambosos Jr (19-0, 10 KOs) pronto tendrá su oportunidad de título mundial de la FIB según la Federación Internacional de Boxeo con sede en Nueva Jersey. La FIB ha ordenado al campeón mundial de peso ligero Teofimo Lopez Jr. (16-0, 12 KOs) que defienda su cinturón contra el contendiente número uno y retador obligatorio Kambosos. López se ha convertido en una de las mayores atracciones de Top Rank después de dominar a Vasiliy Lomachenko durante doce rondas en octubre. Kambosis anotó una decisión en doce asaltos sobre el ex campeón mundial Lee Selby en una pelea eliminatoria de la FIB para ganar la oportunidad del título mundial El presidente del Comité del Campeonato de la FIB, Carlos Ortiz, declaró que las negociaciones deben comenzar inmediatamente y concluir el 6 de febrero. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo para esta pelea dentro de los 30 días, la FIB llamará a licitación. El director ejecutivo de Top Rank, Bob Arum, ha estado en negociaciones para promover a López-Kambosos en Australia durante abril o mayo. Canelo nombrado Boxeador del Año de la AMB Charr-Bryan para el 29 de enero en Florida

