Canelo KOs Plant en 11 y es el primer campeón mundial latino unificado absoluto Por Miguel Maravilla y Jeff Zimmerman en el ringside La superestrella del boxeo Saul “Canelo” Álvarez (57-1-2, 39 KOs) anotó un KO en el undécimo asalto sobre el previamente invicto Caleb “Sweethands” Plant (21-1, 12 KOs) para unificar el peso súper mediano del WBC / AMB / FIB / OMB. títulos el sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Canelo acechaba mientras Plant intentaba agarrarse y moverse. Plant frustró a Álvarez durante gran parte de la pelea. Canelo finalmente derribó a Plant en la undécima ronda, luego lo terminó con su andanada de seguimiento. Canelo se convierte en el primer boxeador mexicano en convertirse en campeón mundial indiscutible en la era de los cuatro cinturones. Al ingresar a la última ronda, los tres jueces tenían a Canelo adelante 97-93, 96-94 y 98-92. Resultados de la cartelera de Canelo-Plant

