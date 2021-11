Canelo-Plant en números Por Karl Freitag

Fotos: Sumio Yamada Explore los hechos y cifras de Canelo-Plant. Según CompuBox, Canelo conectó 117 de 361 golpes, mientras que Plant conectó 101 de 441 . Canelo tuvo la ventaja en tiros de poder 102-59 .

En el momento del paro, Canelo estaba adelante en las tarjetas de puntuación 98-92, 97-93 y 96-94 .

La asistencia al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas fue de 16.586 . Los números de puerta en vivo y PPV no estaban disponibles en el momento de la publicación.

Canelo tiene ahora 57-1-2, 39 KOs , Plant tiene 21-1, 12 KOs .

Canelo depositará $ 40 millones y Plant ganará $ 10 millones.

Canelo es ahora uno de los 6 campeones indiscutibles en la era de los cuatro cinturones, uniéndose a Bernard Hopkins, Jermain Taylor, Terence Crawford, Oleksandr Usyk y Josh Taylor. Teófimo López tiene el argumento de que él también está en ese club de élite.

Echa un vistazo al famoso fotógrafo de boxeo Sumio Yamada Conor Benn ante Algieri el 11 de diciembre en Liverpool Canelo KOs Plant en 11 y es el primer campeón mundial latino unificado absoluto

