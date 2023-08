Canelo-Charlo en conferencia de Prensa en NYC La super estrella mexicana y campeón mundial indiscutido de peso súper mediano Canelo Álvarez y el campeón mundial indiscutido de peso super welter Jermell Charlo se presentaron por primera vez el martes en una conferencia de prensa inicial en Nueva York para ver un avance de su mega enfrentamiento que transmitirá Showtime PPV el 30 de septiembre en T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo Alvarez: “Gracias a Jermell por aceptar esta pelea. Estoy muy feliz de estar en esta posición y de estar en grandes peleas. Jermell es un gran luchador que asume grandes desafíos como yo. Siempre me arriesgo… es bueno que la gente diga que he perdido un paso. Está bien. Sé por qué no me vi tan bien en mis últimas dos peleas. Sé por qué y soy diferente ahora… vamos a averiguar si tiene suficiente el 30 de septiembre. Jermell Charlo: “Mi hermano Jermall y yo nos hemos estado preparando para el boxeo y ahora es nuestro momento. Mucha gente está preocupada por las cosas equivocadas. Cuando quieres ganar algo tan grande, tienes que arriesgarlo todo… No tengo excusas. Lo que pasa, pasa. Vine aquí para ganar esta pelea. No me estoy acostando. No me importa lo que digan los demás… Voy a estar entrenando como loco. ” Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Inolvidable Salvador Sánchez Santiago, el campeón del WBC debió superar obstáculos antes de Donaire Like this: Like Loading...

