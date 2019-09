Campeon mundial del WBC y OMB, Ramirez estará fuera de acción hasta el 2020 El campeón súper ligero del CMB / OMB, José Ramírez (25-0, 17 KOs) ha anunciado a través de las redes sociales que estará fuera de acción por el resto del año. José Ramírez: “Me operaron 2 semanas después de mi pelea del 27 de julio. No puedo entrenar hasta 6-8 semanas después de la cirugía. Sin embargo, podría estar de vuelta en el ring en diciembre, debido a que no hay fechas disponibles ese mes, volveremos al ring a principios de 2020. Solo necesito mi mano para sanar y daré una oportunidad a cualquiera por su dinero “. Arrieta-Nuñez el 27 de septiembre en Puerto Rico Conferencia de Prensa de Munguia-Allotey

