Bryan-Dubois por titulo AMB el 11 de junio en Miami, FL El último evento del “promotor de boxeo más grande del mundo” Don King incluye cinco peleas encabezadas por el campeonato de peso pesado de la AMB que enfrenta al campeón defensor Trevor Bryan (22-0, 15 KOs) contra el contendiente número uno Daniel DuBois (17-1, 16 KOs) de Greenwich, Londres. La cartelera está programada para el 11 de junio en el Casino Miami Jai-Alai en Miami, Florida, y se anuncia como “La lucha por la libertad y la paz”. Los detalles de Pay-Per-View y un anuncio sobre la disponibilidad de boletos se publicarán pronto. Además del evento principal, la pelea por el título de peso pesado NABA Gold contará con el campeón DaCarree Scott (7-0, 6 KO) de Decatur, GA defendiendo su título contra otro toletero de Georgia en Jonathan Guidry (17-1-2, 5 KO) de Dulac, GA. La única mancha de Guidry llegó a manos de Bryan. El campeón de peso crucero de la NABA de Florida, Johnnie Langston (10-3, 4 kos) de Sarasota, FL, defenderá su título contra Isaiah Thompson (6-1-1, 5 KOs) de Plantation, Florida. Tre’Sean Wiggins (13-5-3, 7 KOs), de Newburgh, NY defenderá su campeonato de peso welter de la NABA contra Travis Castellon de Florida (17-4-1, 12 KOs). El promotor Don King firmó recientemente al contendiente súper ligero Ryan Martin (24-2, 14 KOs) de Chattanooga, TN. Martin es dirigido por la superestrella de la música country Kane Brown y esta será la primera pelea de Martin bajo el liderazgo de Brown. Martin ocupará el centro del escenario en la quinta pelea por el título de la noche mientras busca el campeonato de peso ligero de la NABA contra un oponente por nombrar. RECORD: 1,5 millones asistieron Taylor-Serrano en DAZN Nueva serie Monday Night Fight debutará en FITE

