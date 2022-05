Nueva serie Monday Night Fight debutará en FITE Triller Fight Club ha anunciado ‘The Rising’, una nueva serie de peleas de los lunes por la noche que debutará el 9 de mayo de 2022 y emanará del Grupo Caliente en Tijuana, México, además de ser transmitida a nivel mundial por FITE. La cartelera de ocho combates da inicio a una semana de peleas llena de eventos emocionantes que conducen al muy esperado Kovalev vs. Pulev TrillerVerz 5 de Triller Fight Club el sábado 14 de mayo de 2022 en el Forum de Los Ángeles, CA. Los locutores del evento incluyen al tres veces campeón mundial Israel ‘Magnífico’ Vázquez y Ernesto Amador, destacado comentarista de boxeo durante más de tres décadas de No Puedes Jugar Boxeo Promotions. Encabezando el evento de boxeo el 9 de mayo en un choque de peso ligero de diez asaltos, Antonio Lozado (40-5-1 34 KOs), de Baja California, lucha contra Eduard Leonel (9-2-1, 4 KOs), de Aguascaliente, México. Lozado es mejor conocido por su sorpresiva victoria por nocaut sobre la entonces invicta estrella puertorriqueña en rápido ascenso Félix Verdejo en marzo de 2018. Una atracción característica única verá a Justin Mayweather (6-0, 5 KOs) compitiendo en una pelea de peso mediano junior de cuatro asaltos contra un oponente por anunciar. Justin es hijo del ex contendiente perenne Jeff Mayweather y sobrino de la leyenda del boxeo Floyd Mayweather. En una pelea de diez asaltos en peso mosca junior femenino, Marilyn ‘La Mexicana’ Badillo (11-0, 2 KO’s) se enfrenta a Cindy Corona (5-3). Compitiendo en una pelea de peso súper mosca de diez asaltos, Víctor Efraín Sandoval (35-3-0, 23 KOs) se enfrenta a José Javier Torres (15-2, 9 KOs). En una batalla de peso súper welter a seis asaltos, Jorge Luis García (6-0, 5 KOs) choca con Luis Guerrero Ochoa (4-3-1, 1 KOs). El recién llegado al peso mediano Terryl Johnson (1-0, 1KO) lucha contra Ernesto Cardona Sánchez (3-12) en una pelea programada a cuatro asaltos en el peso mediano. Brian Landeros Juárez (2-0-1, 2 KOs) se enfrenta a Rafael Carmona Méndez (4-2, 2 KOs) en una pelea programada a cuatro asaltos en peso súper welter. Completando la cartelera en la división de peso superligero, Jesús Reséndiz (5-0-1, 4 KOs) lucha contra Alberto Artiga Pérez (6-8, 2 KOs) en seis asaltos Bryan-Dubois por titulo AMB el 11 de junio en Miami, FL Foto del día

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.