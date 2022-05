Briedis-Opetaia para el 2 de julio en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso crucero #3 de la FIB, Jai Opetaia (21-0, 17 KOs) desafiará al campeón de peso crucero de la FIB Maris Breidis (28-1, 20 KOs) el 2 de julio en el Gold Coast Convention Center en Broadbeach, Queensland, Australia, televisado por Foxtel Main Event y Kayo Sports pay-per-view. “Hemos estado persiguiendo estas grandes peleas durante mucho tiempo”, dijo Opetaia a news.com.au. “Solo sé que pertenezco ahí arriba con los grandes. Sé que puedo ganar esta pelea, toda mi vida ha ido hacia esta pelea”. El promotor es Dean Lonergan, el casamentero es Stuart Duncan. Todo listo para el regreso del Perro Angulo en Atlanta Like this: Like Loading...

