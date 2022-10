Boxeo en Santo Domingo el 4 de noviembre Por Robert Coster Shuan Boxing Promotion y Domini Boxing se han unido para realizar una interesante cartelera de boxeo el próximo 4 de noviembre en el Coliseo Carlos Teo Cruz de Santo Domingo, República Dominicana. El evento principal tiene al prospecto súper mediano Ernesbadi Begue (7-0, 5 KOs) frente al veterano mexicano Paul Valenzuela (28-11, 17 KOs). Begue es de origen cubano y residente en República Dominicana. El evento co-estelar presenta al ex campeón de peso minimosca de la OMB Wilfredo Méndez (17-2, 6 KOs) de Puerto Rico cruzando guantes contra Moises Caro (10-1-3, 3 KOs). Otras peleas en la cartelera son las siguientes: Alexis García (11-1, 7 KOs) vs Cristian Gálvez (18-9, 16 KOs), pesos completos; William Encarnación (19-4, 15 KOs) vs Anyelo Muñoz (18-23, 18 KOs), peso pluma; Brainer Vásquez (14-4, 8 KOs) vs Juan Alberto García (9-9, 7 KOs), peso ligero; Franklyn De Paula (3-0) vs José Calderón (3-3, 3 KOs), peso gallo jr. Día 3 de la 35.ª Convención Anual de la OMB Conferencia de prensa final Lomachenko-Ortiz en New York Like this: Like Loading...

