Día 3 de la 35.ª Convención Anual de la OMB Reporte/Fotos por Boxing Bob Newman El día 3 de la 35ª convención anual de la OMB comenzó en una mañana lluviosa en San Juan este miércoles. Mientras que la asamblea general se llevó a cabo en el hotel anfitrión Royal Sonesta, el seminario de árbitros estuvo a cargo del árbitro principal Mark Nelson en el gimnasio del ex campeón de la OMB, Iván Calderón, al otro lado de la ciudad. El informe WBO Latino fue entregado por Jorge Molina. Se han realizado 20 peleas de latinos de la OMB hasta la fecha en 2022. El campeón de peso súper mosca de la OMB, Kazuto Ioka, se unió a la reunión y fue recibido por el presidente de la OMB, Valcárcel. Ioka recibirá un anillo de diamantes, en conmemoración de sus cinco defensas exitosas de su título. Ioka ha expresado su deseo de unificarse con un compañero campeón en su próxima pelea y le ha pedido a la OMB que permita que se lleve a cabo este evento. Marion Palatin brindó su informe sobre la categoría femenina de la OMB. Señaló varias peleas del más alto nivel que involucraron a campeones de la OMB en las últimas semanas y meses: en primer lugar, la pelea del año que involucró a la campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor y la campeona unificada de peso pluma Amanda Serrano, que fue la primera pelea femenina en encabezar el Madison Square Garden. También hubo la unificación de peso súper pluma WBO/WBC entre Mikaela Mayer y Alycia Baumgardner, así como la pelea indiscutible de peso mediano Jr. entre Claressa Shields y Savannah Marshall, que encabezó un O2 Arena con entradas agotadas en Greenwich, Reino Unido. El Director Ejecutivo del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, Ed Brophy, fue presentado y elogió el apoyo de la OMB a la IBHOF durante muchos años. El ejecutivo de Top Rank, Carl Moretti, aceptó la placa de la OMB en honor al equipo promocional por su excelencia en 2022. Luego, Xander Zayas fue reconocido como el prospecto del año de la OMB con una placa conmemorativa entregada por el presidente Valcárcel. El ex campeón de peso súper pluma de la FIB y actual entrenador de primer nivel, Roberto García, y su cargo, el actual campeón de peso súper mosca del CMB, Jesse “Bam” Rodríguez, se unieron a la sesión. Rodríguez expresó sus intenciones de luchar por el título de la OMB, posiblemente en el peso mosca, ya que siente que puede llegar fácilmente al peso y ocupó el puesto número 1 de la OMB antes de anexar el título del CMB con 115 libras. Después de mucha anticipación, la actual campeona unificada de peso pluma femenino, Amanda Serrano, finalmente llegó justo antes del final de las reuniones del día. El presidente Valcárcel elogió a Serrano por sus logros dentro y fuera del ring, además de representar con tanto orgullo su herencia puertorriqueña. Declaraciones de BBBofC y Conor Benn Team Boxeo en Santo Domingo el 4 de noviembre Like this: Like Loading...

