Declaraciones de BBBofC y Conor Benn Team DECLARACIÓN DE LA JUNTA DE CONTROL DEL BOXEO BRITÁNICO Mediante un aviso fechado el 17 de octubre de 2022, la Junta de BBBofC convocó al Sr. Conor Benn para asistir a una audiencia para tratar las denuncias de mala conducta de conformidad con la Regla 25.1.1. La audiencia tuvo lugar el 21 de octubre de 2022. En la mañana de la audiencia, el Sr. Benn renunció voluntariamente a su licencia con BBBofC. De acuerdo con sus Reglas y Reglamentos, la Junta determinó los alegatos después de la audiencia en la que el Sr. Benn estuvo legalmente representado. Se confirmaron las acusaciones de mala conducta contra el Sr. Benn. Robert W. Smith

Secretario General

Junta de Control del Boxeo Británico DECLARACIÓN DEL CONOR BENN TEAM El enfoque de Conor en este momento es únicamente en limpiar su nombre. Sin embargo, la Junta ha hecho que sea extremadamente difícil para Conor enfocarse en hacer eso por su conducta de un procedimiento injusto y sesgado. En tales circunstancias, Conor decidió no renovar su licencia (que había caducado). Conor le dijo a la Junta que si no aceptaba que su licencia había caducado, entonces la renunciaba. Él refuta enérgicamente la acusación de mala conducta (que, para evitar dudas, *no* está relacionada con el asunto de VADA) y cree firmemente que un tribunal independiente llegará a una conclusión completamente diferente. En el momento apropiado, Conor hablará sobre esto y sobre la acusación de dopaje, en la medida de lo posible mientras los procedimientos legales están en curso. Mientras tanto, reitera, en términos muy claros, que es un atleta limpio.

