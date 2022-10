Jesse “Bam” Rodríguez renuncia al titulo supermosca del WBC Por. Gabriel F. Cordero El WBC ha sido informado oficialmente por el invicto campeón de peso súper mosca del WBC, Jesse “Bam” Rodríguez, de su decisión de dejar vacante su cinturón verde y oro para bajar y competir en una categoría de peso más ligero. Jessie ganó el título del WBC al sorprender y derrotar al ex campeón mundial mexicano, Carlos Cuadras, luego hizo dos defensas exitosas, derrotando de forma espectacular al tailandes ex campeón Srisaket Sor Rungvisai e Israel González. Todo esto en 2022. Se ha podido conocer que la Organización Mundial de Boxeo aprobó un combate entre Bam Rodríguez (17-0, 11 KOs) y el mexicano Cristian ¨El Chicharito¨ González (15-1, 5 KOs) por el título vacante de peso mosca de la OMB. Reuniones finales de la 35.ª Convención Anual de la OMB Declaraciones de BBBofC y Conor Benn Team Like this: Like Loading...

