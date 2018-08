Ladarius Miller 136 vs. Dennis Galarza 135.2

Sharif Bogere 142.8 vs. Oscar Bravo 142.2

Juan Heraldez 142 vs. Kevin Watts 140.6

Angelo Leo 122.6 vs. Sharone Carter 121.6

Sanjarbek Rakhmanov 146.8 vs. Marquis Taylor 146.8

Lydell Rhodes 130.6 vs. Omar Douglas 130.6

Kevin Newman 165.8 vs. Cesar Ruiz 167.8

Andres Cortes 131 vs. Jarret Jeter 134.6

Rolando Romero 135.2 vs. Javier Martinez 134.6

Efren Lopez 123.8 vs. Daniel Constantino 123

Venue: Sam’s Town, Las Vegas

Promoter: Mayweather Promotions

TV: Bounce