Betervieb: Seria una gran oportunidad enfrentar a ¨Canelo¨ Por. Gabriel F. Cordero El Ruso campeón mundial de peso semipesado del WBC y la FIB, Artur Beterbiev (15-0, 15KOs) ha dado amplias explicaciones sobre su supuesta negativa a pelear contra la estrella Mexicana Saúl ¨Canelo¨Álvarez . “No he recibido ninguna información o propuesta sobre un posible combate con Álvarez. Si es una gran oportunidad y esta en la cima del deporte en este momento. Es un gran boxeador y estoy dispuesto a enfrentarlo¨ dijo Beterbiev que el próximo 20 de marzo, en Moscú, Beterbiev defenderá sus campeonatos mundiales ante el Alemán, Adam Dines. Navarrete-Díaz será en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida.

