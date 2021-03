Navarrete-Díaz será en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida. El campeón de peso pluma de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete, el campeón mundial más activo del boxeo, comenzará su campaña de 2021 el 24 de abril contra Christopher “Pitufo” Díaz en Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida. En la pelea co-estelar, el peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga, 16-0, con 16 nocauts en el primer asalto, dará un paso adelante en la clase contra Demond Nicholson en una pelea programada para ocho asaltos (o mucho menos). Habrá una multitud permitida dentro del lugar. La información de las entradas se anunciará en breve. ESPN televisará las peleas destacadas con ESPN + manejando la cartelera. La cartelera, que se anunciará a su debido tiempo, contará con una gran cantidad de favoritos de los fanáticos puertorriqueños: el contendiente de peso welter junior Josue Vargas, el fenómeno de 18 años Xander Zayas, el invicto peso pluma Orlando González, el invicto peso ligero junior Henry Lebron, el peso ligero Joseph “Blessed Hands” Adorno, y el prospecto de peso pluma junior Jeremy “Magic Hands” Adorno. Betervieb: Seria una gran oportunidad enfrentar a ¨Canelo¨ Telemundo: Sánchez-González el viernes en Tampa, Florida

