Raymundo Beltran 134.5 vs. Paulus Moses 134

(WBO lightweight title)

Egidijus Kavaliauskas 146.5 vs. David Avanesyan 147

Shakur Stevenson 125.5 vs. Juan Tapia 124.5

Robson Conceicao 132.5 vs. Ignacio Holguin 132.8

Bryant Jennings 231.5 vs. Akhror Muralimov 259

Sagadat Rakhmankulov 148 vs. Noel Esqueda 148

Ricardo Lucio Galvan 128.5 vs. Kenneth Guzman 126.5

Alexander Besputin 147 vs. Wesley Tucker 149.5

Venue: Grand Sierra Resort and Casino in Reno, Nevada

Promoter: Top Rank

TV: ESPN