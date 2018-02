Erick Ituarte 125.9 vs. Jose Ramirez 128.9

Ruben Villa 128 vs. Juan Sandoval 129.1

Isaac Zarate 122 vs. Christian Ayala 122

Saul Sanchez 118.8 vs. Pedro Melo 118.6

Mario Hernandez 117.9 vs. Jorge Careaga 116.3

Ruben Torres 132 vs. Anthony de Jesus Ruiz 131.3

Zhora Hamazaryan 134.1 vs. Sergio Ramirez 136

Venue: The Doubletree Hotel in Ontario, CA

Promoter: Thompson Boxing

Stream: Facebook