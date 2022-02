Bam Bam Rodriguez vence a Cuadras por el cinturón supermosca del WBC En un choque por el título vacante de peso súper mosca del WBC, Jesse “Bam” Rodríguez (15-0, 10 KOs) ganó una decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón mundial Carlos Cuadras (39-5-1, 27 KOs) el sábado por la noche en el Centro de Huellas en Phoenix, Arizona. Rodríguez, interviniendo en el último aviso después de que el enemigo original de Cuadras, Srisaket Sor Rungvisai, fuera expulsado debido a una enfermedad, derribó a Cuadras en la tercera ronda y se alejó para ganar 117-110, 117-110, 115-112. En un completo desajuste, la campeona de peso gallo femenino de la AMB, Jamie Mitchell (8-0-2, 5 KOs) derrotó a la novata Carly Skelly (4-1-1, 0 KOs) en cuatro asaltos. Mitchell derribó a Skelly en las rondas uno y dos, y obtuvo la detención del árbitro en la cuarta ronda. El tiempo era 1:32. En un choque entre pesos pluma invictos, Raymond Ford (11-0-1, 6 KOs) defendió con éxito su peso pluma continental de la AMB contra Edward Vázquez (11-1, 3 KOs). Las puntuaciones de 98-92, 97-93 Ford, 96-94 Vázquez trajeron abucheos de la multitud. El peso mosca Fernando Díaz (10-1-1, 3 KOs), originalmente programado para enfrentar a Jesse “Bam” Rodríguez, tomó una decisión unánime de diez asaltos sobre el previamente invicto Lorenzo Smith (10-0, 8 KOs). Smith se recuperó de una caída en el quinto asalto para ganar 96-93, 96-93, 95-94. El peso semipesado Khalil Coe (2-0-1, 2 KO) derrotó a Dylan O’Sullivan (1-1, 0 KO) en dos asaltos. El peso mediano Elijah García (10-0, 9 KOs) detuvo a Antonio Louis Hernández (6-12-2, 4 KOs) luego de completar tres rondas. El peso pesado Adam Stewart (13-1-1, 8 KOs) derrotó a Alvin Davie (6-3, 5 KOs) en el sexto asalto en camino a una decisión unánime en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 60-53 3x. Thurman vence a Barrios en su regreso Eubank, Shields y Wallin ganan en Gales

