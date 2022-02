Eubank, Shields y Wallin ganan en Gales WBA # 1, WBC # 3, WBO # 5 peso mediano Chris Eubank Jr (32-2, 23 KOs) logro un triunfo con una decisión unánime en doce rounds sobre WBA # 6, WBC # 6, WBO # 7 Liam Williams (23-4-1, 18 KOs) el sábado por la noche en el Motorpoint Arena en Cardiff, Gales. Eubank derribó a Williams en las rondas uno, dos, cuatro y once, pero Williams logró llegar a los doce completos. Las puntuaciones fueron 116-109, 116-108, 117-109. La medallista de oro olímpica Claressa ‘GWOAT’ Shields (12-0, 2 KOs) defendió con éxito sus títulos de peso mediano del WBC, WBA y la FIB por decisión unánime en diez asaltos contra Ema Kozin (21-1-1 11 KOs). Combate de un solo sentido y las puntuaciones fueron 100-90 3x. El peso pesado Otto Wallin (23-1, 14 KOs) ganó una decisión muy olvidable en ocho asaltos sobre Kamil Sokolowski (11-25-2, 4 KOs) en una pelea fuera de la televisión. La puntuación fue 79-74. El peso welter Chris ‘Rock ‘n’ Rolla’ Jenkins (22-4-3, 8 KOs) ganó una decisión en ocho asaltos sobre el ex campeón mundial unificado de 38 años Julius Indongo (23-5, 12 KOs). La puntuación fue 78-75. Caroline Dubois, superligera femenina, hermana del peso pesado número 1 de la AMB, Daniel Dubois, ganó su debut profesional por decisión unánime en seis asaltos sobre Vaida Masiokaite (2-15-4, 1 KO). Las tarjetas fueron de 60-54. El peso pesado Shane Gill (1-1) sorprendió al muy promocionado y previamente invicto Steve Robinson (4-1, 3 KOs) en seis asaltos. La puntuación fue 58-56. Kingry regresa el 9 de abril ante Emmanuel Tagoe

