Avni Yildirim contra Derek Edwards el 3 de marzo en Alemania

El promotor Ahmet Oner presentara un evento de boxeo con tres peleas de campeonatos del CMB.

El contendor turco súper mediano Avni Yildirim (17-1) volverá a la acción el 3 de marzo en Sartory Halls en Colonia, Alemania. El duro “Sr. Robot “enfrenta al veterano estadounidense Derek Edwards (27-7-1) en una pelea por el Campeonato Internacional del CMB.

Es la segunda pelea de Yildirim después de sufrir la primera derrota de su carrera en los cuartos de final del World Boxing Super Series contra Chris Eubank jr.

“Creo que Edwards es una buena prueba para Avni”, dice el promotor Ahmer Oner. “Edwards detuvo a Badou Jack hace un par de años, por lo que Avni no debería subestimarlo”.

Yildirim ve la pelea como una oportunidad para demostrar que la pérdida contra Eubank jr. no lo rompió, sino que lo hizo más fuerte. “Sé lo que hice mal contra Eubank y definitivamente no volveré a cometer los mismos errores”, dice Yildirim. “Tengo que mantenerme enfocado y luchar tan bien como pueda”. Todavía soy joven y tengo mucho que aprender. Cada pelea y cada experiencia me ayudan en mi camino hacia la cima “.

En la pelea co-estelar, el invicto pegador de poder Marek Jedrzejewski (13-0) enfrenta a Robert Tlatlik (20-1) por el vacante campeonato Internacional de Plata del peso ligero del CMB. Ambos contendientes tienen raíces Polacas, pero viven y luchan fuera de Alemania.

La tercera pelea por el título de la noche presenta al héroe local Yusuf Kanguel (14-2-1) en una pelea de diez asaltos en peso súper mediano por el Campeonato Mediterráneo del CMB contra Sladan Janjanin (23-1) de Bosnia y Herzegovina.

“Me complace promocionar en Colonia y espero una gran noche de boxeo”, afirma Oner. “Tendremos una docena de peleas con muchos prospectos prometedores como el contendiente de peso pesado Hamdi Al Zein, el ex olímpico Serge Michel o Emre Cukur”.

Las puertas abren a las 5pm, el evento principal está programado para las 10pm. Sky transmitirá el evento en vivo en Alemania a partir de las 7 p.m. Otras emisoras internacionales incluyen TV 8,5 en Turquía.