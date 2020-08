Arum: Tszyu se vio genial Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor miembro del Salón de la Fama Bob Arum quedó impresionado con el clasificado FIB # 6, OMB # 9, CMB # 12 del peso mediano ligero Tim Tszyu (16-0, 12 KOs) que detuvo al ex campeón de peso welter de la OMB Jeff Horn (20-3-1, 13 KOs) en ocho rounds y predice que Tszyu debería tener un desafío por el título mundial en los próximos 12 meses. “Se ve fantástico, parece que es el verdadero producto”, dijo Arum a The Age. “Es como carreras de caballos. A veces se puede decir que el potro va a ser bueno porque el padre fue bueno. Fue en ESPN +, el servicio de transmisión de ESPN, que ahora tiene 11 millones de suscriptores. Se veía realmente bien. “Hablé con Matt, su mánager y promotor, y me dijo que quería que volviera a pelear antes de fin de año en Australia y luego lo llevaría a Estados Unidos”. “No hay duda de la semejanza”, agregó Arum. “Kostya Tszyu fue un gran boxeador. No puedes hacer comparaciones. Kostya estaba luchando con un peso mucho menor. Odio hacer comparaciones entre luchadores de diferentes épocas, ni menos el padre y el hijo. “[Un título mundial es posible], pero no saltemos. Todavía es un bebé y necesita un poco más de educación. Pero creo que está a un año de distancia. Probablemente a finales del próximo año estará en condiciones de competir por un título mundial con una muy buena oportunidad de ganar “. Ramírez supera a Postol, retiene títulos WBC / WBO en ¨The Bubble¨ en Las Vegas

