Apoyemos a Israel “Magnífico” Vázquez a luchar por su vida Por. Gabriel F.Cordero Uno de los boxeadores más apasionados y compasivos de todos los tiempos necesita tu ayuda. No hay tiempo que perder. ¡Ponte en su esquina ahora! Juntos podemos ayudar a Israel a superar este desafío. Dona hoy y sé parte de su camino hacia la recuperación. El Consejo Mundial de Boxeo ha informado sobre el lamentable estado del ex campeón mundial mexicano Israel Vasquez y realiza una especial campaña de búsqueda de contribuciones de donaciones de los aficionados al boxeo y el público en general para apoyar a Vázquez. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman junto a la presidente de WBC Cares, Jill Diamond Chastain, son los pilares del apoyo general para esta campaña en una cuenta de GoFundMe. Lamentablemente el excampeón mundial Israel Vasquez ha sido desafortunadamente diagnosticado con fase 4 de sarcoma,un tipo de cáncer del que existen hasta 70 diferentes tipos y que lo mantiene en una situación difícil de salud. Vázquez tuvo un récord profesional de 44 victorias (32 KOs) y cinco derrotas pero esta es la batalla más grande de su vida. Desde el 2018, es conocido que sufría de una esclerosis sistémica que hizo fuertes estragos en su peso con un estado físico que mostraba un deterioro notable. “El WBC enfrenta esta lucha junto a Israel Vasquez y su esposa Laura, intentando traer a su familia desde México y asegurándose de que reciba la atención que merece. Pero también necesita su amor y apoyo. Muéstrele a este humilde y valiente guerrero lo que significa para usted. Con un dólar, una oración y una nota para su familia”. Dijo Jill Diamond una mujer aferrada a luchas similares alrededor del mundo. Montoya vence al ex campeón JoJo Díaz en Kissimmee, Florida Like this: Like Loading...

