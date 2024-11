Rigondeaux KOs Aguero y gana titulo internacional del WBC en Miami, Florida Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial cubano Guillermo Rigondeaux (23-3, 16 KOs) de 44 años derrotó rápidamente a Dannis Aguero Arias (20-3, 17 KOs) el martes por la noche en el club nocturno E11EVEN en Miami, Florida con un golpe al cuerpo en el primer asalto para quedarse con el título vacante internacional supergallo del WBC. Rigondeaux fue campeón del mundo del peso gallo de la AMB entre 2020 a 2021 y fue campeon mundial supergallo unificado la AMB, la OMB y la revista Ring entre 2013 y 2017. En su anterior presentación en el boxeo profesional, Rigondeaux había ganado por nocaut al puertorriqueño Charlie Clemente en siete rounds el 9 de junio de 2023 en el Casino Miami Jai Alai en un evento presentado por Don King. Jake Paul es el favorito frente a Mike Tyson Apoyemos a Israel "Magnífico" Vázquez a luchar por su vida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.