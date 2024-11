Jake Paul es el favorito frente a Mike Tyson Por. Gabriel F. Cordero Las principales casas de apuestas tienen a la estrella de las redes sociales Jake Paul como favorito por 2:1 sobre la leyenda del ring , “Iron” Mike Tyson de 58 años en su enfrentamiento del viernes por la noche en el estadio AT&T en Arlington, Texas. Paul abrió con 3:1, por lo que el ex campeón de peso pesado que se ha visto bien en los entrenamientos. El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas ha sancionado la pelea como una pelea oficial de ocho asaltos con asaltos de dos minutos. Los peleadores usarán guantes de 14 onzas. Con la sanción como pelea oficial entonces Mike Tyson se convertiría en el segundo hombre de mayor edad en volver a pelear tras el peso crucero británico Steve War,registrado tres veces en Guinness como el boxeador profesional más viejo en subir al ring retirándose a los 65 años y Albert Hughes Jr, que tenía 70 años y 234 días cuando peleó en Indianápolis el 14 de diciembre de 2019 pero Hughes murió antes de que se le confirmara oficialmente como poseedor del récord mundial. Netflix transmitirá la pelea a todos los suscriptores. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trump, Tyson e Israel Vázquez Rigondeaux KOs Aguero y gana titulo internacional del WBC en Miami, Florida Like this: Like Loading...

