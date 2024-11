Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trump, Tyson e Israel Vázquez Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán El proceso electoral en Estados Unidos ha terminado. Se acabaron la incertidumbre y la especulación. Donald Trump ganó las elecciones y será el 47º presidente de los EE.UU. Ha surgido una ola de celebraciones, ya ha surgido otra gran bandada de oportunistas y, afortunadamente, los muy publicitados enfrentamientos sociales que se decía que ocurrirían si Trump ganaba no ocurrieron. Donald Trump es amigo del boxeo, lo cual celebramos. Fue nuestro deporte el que en los años 90 dio la vuelta a sus complicaciones financieras y estructurales. En una jugada innovadora y magistral de Donald Trump, se asoció con Don King para promover cinco peleas de Mike Tyson justo cuando era el atleta más poderoso del universo, campeón mundial indiscutido de los pesos pesados ​​del CMB, invicto y considerado invencible. En 2018, como presidente de los Estados Unidos, concedió el indulto presidencial a Jack Johnson, una situación de gran importancia que tardó décadas en lograrse. Johnson fue la inspiración de Joe Louis, Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard y muchos más boxeadores y deportistas. Don José Sulaimán, mi querido padre, encabezó la campaña de iniciativa del CMB integrada por muchos campeones mundiales, miembros de la sociedad y políticos norteamericanos, para promover dicho indulto presidencial, el cual llegó al Senado, y estuvo en el escritorio de tres presidentes: George W. Bush, Bill Clinton, y Barack Obama, pero no fue hasta que llegó el presidente Trump con su empatía por el terrible caso de discriminación racial y abuso a un boxeador, que decidió firmarlo en un evento histórico que tuvimos el honor de presenciar en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 24 de mayo de 2018. Sylvester Stallone fue clave para este logro monumental, demostrando una vez más por qué es el más grande embajador del boxeo. Este próximo viernes, Mike Tyson subirá a pelear a un ring a sus 58 años de edad. La última vez que lo hizo fue en noviembre de 2020, una exhibición ante Roy Jones Jr. durante la pandemia de COVID-19. Un evento que resultó sensacional, pues brindó el entretenimiento necesario para la humanidad justo en los momentos más oscuros de esta crisis global. Fue una exposición con mucho respeto de uno hacia el otro, y con un claro entendimiento de no buscar hacernos daño. Su última pelea real fue en 2005. Perdió por nocaut de forma lastimosa y lamentable, pues su estado físico y mental estaba muy lejos de aquel Tyson que dominó ferozmente los pesos pesados ​​en los años 80. Esta nueva aventura contra Jake Paul tendrá al mundo esperando este viernes 15 de noviembre en el estadio de los Dallas Cowboys, y transmitida por Netflix durante su evento inaugural de nuestro deporte. Siempre ha habido peleas o exhibiciones en el ring que han unido mundos diversos; ha habido grandes eventos, algunos bochornosos y otros muy exitosos. Muhammad Ali viajó a Japón en 1976 para enfrentarse al famoso luchador local Antonio Inoki, quien no se levantó de la lona en 15 largos rounds, pateando a Ali en las piernas, durante uno de los shows más aburridos de la historia. La estrella de cine que era todo un gigoló, Mickey Rourke, se dedicó al boxeo con pasión y realizó un puñado de peleas en Japón, retirándose invicto. Todos sus combates fueron cuestionados porque los oponentes eran de un nivel ridículo. El gran ala defensiva de los Dallas Cowboys, Ed “Too Tall” Jones, realizó seis peleas profesionales y las ganó todas, pero prefirió regresar al campo. La sensación del jonrón, José Canseco, no tuvo tanta suerte y fue noqueado vergonzosamente al subir al ring ante un tipo flacucho. El boxeo se ha vuelto muy popular con la presencia de personalidades en los últimos años. Los hermanos Paul, Logan y Jake, son influencers de las redes sociales que han tomado el deporte de los puños como el gran medio para llegar a millones de fanáticos. Y tantos otros casos similares en varios países como el del español Ibai Llanos, que el pasado mes de julio llenó el Estadio Santiago Bernabéu con un evento de boxeo para influencers. La diferencia es que los Paul, especialmente Jake, se han tomado el deporte con la absoluta seriedad que merece el boxeo, al ser un deporte de contacto. Jake lleva muchos años entrenando con responsabilidad y dedicación y ha ganado 10 peleas en el ámbito profesional con tan solo una derrota ante el hermano de Tyson Fury. Mike Tyson tiene un récord de 50-6, pero nada de eso cuenta ahora, ya que no ha peleado durante 20 años. Ha tenido una vida con todo tipo de altibajos, pero con solo mostrar un clip de 10 segundos de él golpeando salvajemente el saco o los guantes, hace que millones de personas sueñen. ¿Será Iron Mike capaz de asestarle un golpe brutal a Jake y noquearlo? Si Dios quiere, todo saldrá bien este viernes. El legado de Mike Tyson es muy importante para el boxeo. * * * La comunidad mundial del boxeo se ha unido de manera ejemplar para apoyar a Israel Vázquez, quien padece esclerosis múltiple desde hace años y fue diagnosticado con cáncer la semana pasada. Israel es uno de los grandes campeones mexicanos. Protagonizó una de las trilogías más importantes de la historia ante Rafael Márquez. Ambos vieron sus carreras truncadas por la brutalidad de esas peleas. Israel perdió el ojo derecho y colgó los guantes. Estamos todos con Israel Vázquez. Quien quiera sumarse, solo tiene que visitar este enlace para hacer una donación que tanto se necesita en estos momentos: https://www.gofundme.com/f/stand-with-israel-vasquez-against-cancer ¿Sabías que…? Multivisión, cadena de televisión en México, creó junto con el Consejo Mundial de Boxeo el torneo llamado Cinturón de Oro. Un gran concepto con boxeadores a cuatro y seis rounds, con eliminación directa, y las finales eran grandes eventos. Corona fue el patrocinador que permitió este tremendo concepto. El torneo produjo 17 campeones mundiales en sus 20 años de existencia. Israel Vázquez se coronó campeón del Cinturón de Oro, en 1995. La anécdota de hoy Mi padre estaba en su escritorio cuando recibió una llamada de Don King. Después de unos minutos de intercambio, colgó y me dijo: “Hijo mío: Don King finalmente aceptó mi recomendación. Un millonario de Nueva York llamado Donald Trump le ofreció un gran contrato para pelear contra Mike Tyson en Atlantic City, y Don no quiso, porque se siente muy cómodo en Las Vegas. “Le dije que no fuera estúpido, que tomara esa opción, y Las Vegas volvería con una mejor oferta en el futuro”. Y así fue. Don King obtuvo el cinco por ciento de las acciones de MGM para que Tyson pudiera regresar después de sus cinco peleas en Trump Plaza, New Jersey. Agradezco sus comentarios en [email protected] . Jake Paul es el favorito frente a Mike Tyson Like this: Like Loading...

