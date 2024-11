Barrios y Ramos empatan por titulo welter WBC Por Jeff Zimmerman en el ringside En un clásico choque de peso welter, “El Azteca” Mario Barrios (29-2-1, 18 KOs) de San Antonio se enfrentó a su compatriota mexicano Abel Ramos (28-6-3, 22 KOs) de Arizona y terminó con un empate dividido en doce sangrientos y entretenidos asaltos el viernes por la noche en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Los resultados fueron 114-112 para Ramos, 116-110 para Barrios y 113-113. Barrios salió con fuerza desde el primer campanazo, aplicando un preciso uno, dos sobre Ramos y pareció derribarlo en el primer round, ya que parecía que la mano de Ramos tocaba la lona. En el segundo round no hubo debate, ya que Barrios puso a Ramos de espaldas con un zurdazo al cuerpo seguido de un derechazo a la cabeza. Usando su clara ventaja de tamaño, parecía que esta podría ser una noche temprana para el campeón de peso welter del CMB. En el sexto round, la pelea cambió y se convirtió en una guerra, ya que Ramos salió agresivo y conectó golpes a la cabeza y al cuerpo. Y luego Ramos conectó un doble derechazo que derribó a Barrios y la marea de la pelea cambió oficialmente. Ramos no pudo aprovechar y acabar con Barrios, ya que se recuperó en los siguientes rounds y recuperó sus piernas. En los rounds once y doce, los rounds del campeonato, ambos peleadores se lanzaron bombas el uno al otro, y parecía que Barrios iba a acabar con Ramos en los últimos 30 segundos, pero no pudo y Ramos sobrevivió hasta la campana final en una clásica batalla mexicana. Barrios retuvo el título de peso welter del CMB con el empate, por lo que el tiempo dirá si esto le otorga su deseada pelea de unificación con Boots Ennis. En cuanto a Ramos, demostró que a los 35 años y con mucho desgaste en sus neumáticos, sigue siendo difícil para cualquiera y debería conseguir otra gran pelea en el futuro. Benavidez-Morrell programado para el 1 de febrero Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trump, Tyson e Israel Vázquez Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.