Benavidez-Morrell programado para el 1 de febrero Dos estrellas de peso semipesado se enfrentarán cuando el campeón interino de peso semipesado del WBC, David "El Monstro" Benavídez, y el campeón de peso semipesado de la AMB, David Morrell Jr., realicen una conferencia de prensa en Los Ángeles para ofrecer una vista previa de su enfrentamiento que encabezará un evento PBC Pay-Per-View en Prime Video que se llevará a cabo el sábado 1 de febrero desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. La conferencia de prensa también contará con la participación del campeón mundial de peso pluma del CMB, Brandon "The Heartbreaker" Figueroa, y el ex campeón mundial unificado Stephen Fulton Jr., quienes se enfrentarán en una revancha muy esperada en el evento co-principal. También en la conferencia de prensa del martes estarán el favorito de los fanáticos y ex campeón mundial Isaac "Pitbull" Cruz y el contendiente Angel Fierro, quienes se enfrentarán en una atracción totalmente mexicana, y la estrella mexicana en ascenso Jesús "Mono" Ramos Jr. y el ex campeón unificado Jeison Rosario, quienes se enfrentarán en la apertura del PPV.

