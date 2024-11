Collazo, Zepeda, Barboza y Duarte victoriosos en Riad, Arabia Saudita En un choque entre ex compañeros de cuadra, el invicto número uno de la WBO, Arnold Barboza Jr. (31-0, 11 KOs), se impuso por decisión unánime en diez asaltos al campeón olímpico estadounidense de 2012 y ex campeón unificado de peso superligero José Ramírez (29-2, 18 KOs) en un importante encuentro sin título el sábado por la noche en The Venue en Riad, Arabia Saudita. Barboza nunca dejó que Ramírez se descontrolara en una pelea técnica que nunca se calentó. Las puntuaciones fueron 97-93, 96-94, 96-94. El terrorífico peso ligero William “El Camarón” Zepeda (32-0, 27 KOs), clasificado #1 por el CMB, la AMB y la OMB, apenas superó al #13 del CMB y ex campeón de la FIB de 130 libras Tevin “2X” Farmer (33-7-1, 8 KOs) en un choque por el título interino de 135 libras del WBC. Farmer derribó a Zepeda en el cuarto asalto con un recto de izquierda y le dio todo lo que pudo soportar. El ritmo de trabajo de Zepeda lo impulsó a una victoria por decisión dividida, 95-94, 95-94 Zepeda, 95-94 Farmer. En una pelea de unificación mínima, el campeón de la OMB, Oscar “El Pupilo” Collazo (11-0, 8 KOs), noqueó al campeón de peso mínimo de la AMB, Thammanoon “Knockout CP Freshmart” Niyomtrong (25-1, 9 KOs), en el séptimo asalto. Collazo derribó a Niyomtrong en el sexto asalto y dos veces en el séptimo para terminar la pelea. El tiempo fue de 1:29. El peso superligero número 9 de la WBA, Oscar “La Migraña” Duarte (28-2-1, 22 KOs), venció por decisión unánime en diez asaltos a Botirzhon Akhmedov (10-4, 9 KOs). Las puntuaciones fueron 98-92, 97-93, 96-94. El héroe local Ziyad Almaayouf (6-0, 1 KO) y Juan García (5-6-1, 0 KOs) lucharon hasta un empate dividido en una pelea de peso welter de seis asaltos. Ioka-Martínez el 31 de diciembre en Tokio Benavidez-Morrell programado para el 1 de febrero Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.