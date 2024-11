Ioka-Martínez el 31 de diciembre en Tokio Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El campeón de cuatro divisiones Kazuto Ioka (31-3, 16 KOs) ha anunciado que se enfrentará a su conquistador y actual campeón de las supermoscas de la AMB Fernando Martínez (17-0, 9 KOs) con su cinturón en juego en Tokio, Japón, en la víspera de Año Nuevo. La pelea de revancha se llevará a cabo en el gimnasio general de la ciudad de Ota después de su primer encuentro en julio, cuando el pegador argentino derrotó al técnico japonés por un veredicto unánime (116-112, 117-111, 120-108) en doce rounds muy reñidos. Ioka, de 35 años, dijo: "Demostraré cómo me recupero y recupero el campeonato mundial". "Pumita" Martínez, de 33 años, también apareció en la conferencia de prensa en línea y dijo: "Doy la bienvenida a esta revancha. Pelearé con más cuidado contra Ioka esta vez". Será una pelea muy técnica con los altamente calificados peleadores de 115 libras con su orgullo y cinturón en juego, ya que Fernando recientemente renunció a su cinturón de la FIB al priorizar esta revancha en lugar de la defensa obligatoria ordenada por la FIB. Probablemente Martínez prefiera una mejor paga aquí en Japón.

