Paul-Tyson un éxito histórico Por Jeff Zimmerman Fue una noche récord para Netflix. 60 millones de hogares vieron el evento principal de Paul vs. Tyson en vivo en todo el mundo, alcanzando un máximo de 65 millones de transmisiones simultáneas. Casi 50 millones de hogares en todo el mundo sintonizaron en vivo el evento coestelar de Taylor vs. Serrano 2. Además, es probable que Taylor-Serrano sea el evento deportivo profesional femenino más visto en la historia de los EE. UU. El evento rompió récords, logrando los siguientes hitos: Netflix y Most Valuable Promotions hicieron del AT&T Stadium en Arlington, Texas, el epicentro del boxeo anoche, cuando un total de 72.300 asistentes se reunieron para presenciar la cartelera. Paul-Tyson/Taylor-Serrano 2 produjo la mayor recaudación de boxeo fuera de Las Vegas en la historia de Estados Unidos, superando los $18 millones, el doble del récord anterior de Texas para deportes de combate tanto en boxeo como en MMA, y rompiendo el récord de Canelo Álvarez de $9 millones. #PaulTyson fue el tema de tendencia más importante a nivel mundial en X el viernes, con #Serrano en el puesto número 2 en los EE. UU., Brasil, España y Canadá. La pelea dominó la conversación en las redes sociales y representó 11 de los 11 temas de tendencia más importantes en los EE. UU. Joe Hand Promotions distribuyó el evento de anoche a más de 6.000 bares y restaurantes en los EE. UU., estableciendo el récord de distribución comercial de un evento de deportes de combate en los más de 50 años de historia de la compañía. Zurdo vence a Billam-Smith y tiene los títulos crucero de AMB y OMB Ioka-Martínez el 31 de diciembre en Tokio Like this: Like Loading...

